Древнегреческий ученый мыслитель впервые применивший шарообразности Земли
Биология
Древнегреческий ученый мыслитель впервые применивший шарообразности Земли
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Пифагор Самосский ( др.-греч. Πυθαγόρας ὁ Σάμιος, лат. Pythagoras, «пифийский вещатель» [2]; 570—490 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, математик и мистик, создатель религиозно-философской школы пифагорейцев.
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