Дробь 56/68 сократить надо как
Математика
Дробь 56/68 сократить надо как
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56/68=56:4/68:4=14/17.
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