Друг кёрка Уилл хочет стать писателем он уже написал несколько сказок какие сказки написал уилл найди соответствующие русские названия

Английский язык
Друг кёрка Уилл хочет стать писателем он уже написал несколько сказок какие сказки написал уилл найди соответствующие русские названия
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Автор: Гость
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Гость:
Скинь мне фото с этим заданием.а то я не очень понимаю.я решу
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