Помогите решить пример: 80+m-58=200

Математика
Помогите решить пример: 80+m-58=200
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80+m-58=200 80-58-200=-m -178=-m m=178 Ответ:m=178
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