Помогите пожалуйста!!! Нужно решить задачу вариант 1, 2-е задание. С краткой записью!

Математика
Помогите пожалуйста!!! Нужно решить задачу вариант 1, 2-е задание. С краткой записью!
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Гость:
Вот паовплрдчнднсснлаоплплрлл
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