" Дубровский" характеристика героя старшего Дубровского и Троекурово до приезда младшего Дубровского

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Сравнительная характеристика Кирилы Троекурова и Андрея Дубровского . Несмотря на то, что Троекуров был богатым , а Дубровский - бедным ,они были друзьями. Кирила Петрович был злым , самолюбивым :на своих подданных часто кричал ( ругал ) , и они при разговоре с ним боялись сказать лишнее. А Андрей Гаврилович был напротив :добрым - его не боялись и он со всеми разговаривал. Троекуров любил охоту , но не умел охотиться и поэтому часто звал Андрея на помощь . А сам Андрей тоже любил охотиться , но в отличии от Троекурова знал толк в этом деле. Кирила был жестоким. Например, мы это можем увидеть в двух сюжетах :1)на псарне,-когда ему примесли щенят , двух взял , а остальных велел утопить ;2) во дворе : когда он простых невинных людей заталкивал к голодному медведю . Андрей был иным человеком . Пусть хоть он любил охоту, но как Кирила Петрович не запирал человека в комнату к хиищному зверю. Всё ( написал сам, отметь как лучший ответ пожалуйста )