Выполните вычитание: 1) 4 3/16 - 5/8 2) 6 4/9 - 3 6/7 3) 10 11/24 - 8 19/36 4) 9 1/6 - 5 3/4 Помогите пожалуйста))))))))))))))) очень нужно! и с объяснением!
Математика
Выполните вычитание: 1) 4 3/16 - 5/8 2) 6 4/9 - 3 6/7 3) 10 11/24 - 8 19/36 4) 9 1/6 - 5 3/4 Помогите пожалуйста))))))))))))))) очень нужно! и с объяснением!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4 3/16 - 10/16=3 9/16 2)6 4/9 - 3 6/7=6 28/63 - 3 54/63=2 34/63 3)10 11/24 - 8 19/36= 10 33/72 - 8 38/72=1 67/72 4) 9 1/6 - 5 3/4= 9 2/12 - 5 9/12 = 3 5/12
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