Выполните вычитание: 1) 4 3/16 - 5/8 2) 6 4/9 - 3 6/7 3) 10 11/24 - 8 19/36 4) 9 1/6 - 5 3/4 Помогите пожалуйста))))))))))))))) очень нужно! и с объяснением!

Математика

Выполните вычитание: 1) 4 3/16 - 5/8 2) 6 4/9 - 3 6/7 3) 10 11/24 - 8 19/36 4) 9 1/6 - 5 3/4 Помогите пожалуйста))))))))))))))) очень нужно! и с объяснением!

Автор: Гость