По площади какое место занимает Россия *???
География
По площади какое место занимает Россия *???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 место по площади занимает Россия
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