Помогите сочинить сказку короткую с присказкой, зачином и концовкой! за ранее спа??ибо

Гость: Гость:

В некотором царстве в некотором государстве Жил - был царь и было у него три сына .Старший был весь в отца да и поесть любил ,средний был дурак ну а младший Иванушка был умный красивый и сильный . Вот и не любили его за это братья и отец . Приказал отец чтоб он на люди не выходил и не показывался . Вот как то раз появился змей трёх главный и сжигал деревня . А у царя была дочь красавица Василиса. Вот змей и говорит отдай мне дочь свою ато сожгу села а потом дворец . И убежал царь с сыновьями от страху а на трон Ивана посадил. Приходит девушка Марья и говорит возьми ты меч волшебный только коснётся он змея и в камень превратится . Так Иванушка и сделал .Но за это Марья сказала чтоб он женился на её дочери ведь дочь царская была на самом деле дочь Марьи а царь украл её ещё младенцем . Убил Иван змея и женился на Василисе Стали они жить поживать и добра наживать .