Влияние климата на реки ростовской области

Гость: Гость:

Реки - продукт климата. Питание и режим реки зависит от климатических особенностей территории, по которой она протекает. Время и уровень половодья на реках определяется типом климата. Чаще всего, любой уровень воды зависит от количества выпадающих осадков. Так, например, если за год выпало достаточно малое количество осадков, то уровень воды значительно уменьшится. Все просто: идут дожди - река разливается, не идут дожди - мелеет. Зависит количество воды и от засух, которые бывают нередким случаем особенно в южных странах. Тогда реки и озера могут и вовсе высушиться. Зависит состояние рек и от гор, с которых каждую весну тают ледники. Вода спускается с самых вершин гор, помогая подняться уровню воды. Если осадков было мало, зима была теплой, и выпало мало снего, то и уровень воды понизится. На полноводность реки влияют породы, окружающие и подстилающие долину. Северные реки, текущие по областям многолетней мерзлоты, могут быть очень полноводны как раз потому, что мерзлота является водоупором.