Решите уравнение пожалуйста. 5х-11=2х+8
Алгебра
Решите уравнение пожалуйста. 5х-11=2х+8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х-2х=19 3х=19 х=19/3 х=6 1/3
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