Складіть речення за поданими схемами : 1. ______ , --------- , ======== , однак -------- ______ ========= . 2. ------- , ________ ======== ------- , що ======== .

Гость: Гость:

1. ______ , --------- , ======== , однак -------- ______ ========= . 1) Діти, окрім Олі, писали, однак із дзвінком Оля теж почала писати. 2. ------- , ________ ======== ------- , що ======== . 2) За винятком котів, собаки їли борщ, що зіпсувався. (((((:З цими відокремленими додатками важко придумувати речення, тому вибачай за такі дурні. :))))))