Складіть речення за поданими схемами : 1. ______ , --------- , ======== , однак -------- ______ ========= . 2. ------- , ________ ======== ------- , що ======== .

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Складіть речення за поданими схемами : 1. ______ , --------- , ======== , однак -------- ______ ========= . 2. ------- , ________ ======== ------- , що ======== .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. ______ , --------- , ======== , однак -------- ______ ========= . 1) Діти, окрім Олі, писали, однак із дзвінком Оля теж почала писати. 2. ------- , ________ ======== ------- , що ======== . 2) За винятком котів, собаки їли борщ, що зіпсувався. (((((:З цими відокремленими додатками важко придумувати речення, тому вибачай за такі дурні. :))))))
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