Отрезок AB равен 240 см. На данном отрезке отложена точка C. Вычисли длины частей от??езка, если 2 CB=10 AC. CB=...см AC=...см
Геометрия
Отрезок AB равен 240 см. На данном отрезке отложена точка C. Вычисли длины частей от??езка, если 2 CB=10 AC. CB=...см AC=...см
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