Заполни таблицу и на её основании сделай выводы (снизу)

Биология
Заполни таблицу и на её основании сделай выводы (снизу)
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Гость:
Вот таблица! Надеюсь я успел! Желаю удачи!
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