Сделай вывод об отличительных признаках различных корневых систем стержневая -........................................... мочковатая-............................................. ПОЖЖЖ

Биология
Сделай вывод об отличительных признаках различных корневых систем стержневая -........................................... мочковатая-............................................. ПОЖЖЖ
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стержневая- Корневая система, в которой сильнее всего развит главный корень. Стержневую корневую систему имеет большинство двудольных растений
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