Два автобуса одновременно выехали с автостанции в противоположных направлениях. один ехал со скоростью 65км/ч.а второй 70 км/ч.на каком расстоянии друг от друга будут автобусы через 14часов.?

Математика
Два автобуса одновременно выехали с автостанции в противоположных направлениях. один ехал со скоростью 65км/ч.а второй 70 км/ч.на каком расстоянии друг от друга будут автобусы через 14часов.?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
65*14+70*14=910+980=1890(км) расстояние между двумя автобусами через 14 часов Ответ: 1890 км
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