Два автобуса одновременно выехали с автостанции в противоположных направлениях. один ехал со скоростью 65км/ч.а второй 70 км/ч.на каком расстоянии друг от друга будут автобусы через 14часов.?

Математика

Два автобуса одновременно выехали с автостанции в противоположных направлениях. один ехал со скоростью 65км/ч.а второй 70 км/ч.на каком расстоянии друг от друга будут автобусы через 14часов.?

Автор: Гость