Два автобуса выехали одновременно навстречу друг другу из двух городов расстояние между которыми 600 км. скорость одного автобуса 70 км/ч, а второго- 80 км/ч. Через какое время они встретятся?

Математика

Два автобуса выехали одновременно навстречу друг другу из двух городов расстояние между которыми 600 км. скорость одного автобуса 70 км/ч, а второго- 80 км/ч. Через какое время они встретятся?

Автор: Гость