Два автобуса выехали одновременно навстречу друг другу из двух городов расстояние между которыми 600 км. скорость одного автобуса 70 км/ч, а второго- 80 км/ч. Через какое время они встретятся?

Математика
Два автобуса выехали одновременно навстречу друг другу из двух городов расстояние между которыми 600 км. скорость одного автобуса 70 км/ч, а второго- 80 км/ч. Через какое время они встретятся?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70+80=150(км/ч)- проходят два автобуса за 1ч 600/150=4(ч)
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