Два числа относятся , как 3:2. Если меньше из них разделить на 4 , а больше разделить на 9 , то первые частное будет на 4 больше второго частного. Найти числа.

Математика

Два числа относятся , как 3:2. Если меньше из них разделить на 4 , а больше разделить на 9 , то первые частное будет на 4 больше второго частного. Найти числа.

Автор: Гость