Два числа относятся , как 3:2. Если меньше из них разделить на 4 , а больше разделить на 9 , то первые частное будет на 4 больше второго частного. Найти числа.
Математика
Два числа относятся , как 3:2. Если меньше из них разделить на 4 , а больше разделить на 9 , то первые частное будет на 4 больше второго частного. Найти числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х/4 -3х/9=4 1/2х-1/3х=4 3/6х-2/6х=4 1/6х=4 х=4/ 1/6 х=24 1 число 2*24=48 2 число 3*24=72
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