Два числа относятся , как 3:2. Если меньше из них разделить на 4 , а больше разделить на 9 , то первые частное будет на 4 больше второго частного. Найти числа.

Математика
Два числа относятся , как 3:2. Если меньше из них разделить на 4 , а больше разделить на 9 , то первые частное будет на 4 больше второго частного. Найти числа.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х/4 -3х/9=4 1/2х-1/3х=4 3/6х-2/6х=4 1/6х=4 х=4/  1/6 х=24 1 число 2*24=48 2 число 3*24=72
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Какое проверочное слово к слову рисовал?
Ответить
Русский язык
Схема предложения Циркач скачет на лошади?
Ответить
Математика
Салеметсиздерме.7есептин астындагы коп нуктеге не саламыз.айтасыздарма.2сыныптики
Ответить
Русский язык
Выписать словосочетание и указать способ связи из предложения: на помощь пришли школьники игравшие неподалеку в хоккей
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста!!!! Прошууу
Ответить