Схема предложения Циркач скачет на лошади?

Русский язык
Схема предложения Циркач скачет на лошади?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Схема состоит из подлежащего и сказуемого: [ - = ].
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