Два числа в сумме составляют 110.Одно из этих чисел на 20 больше другого. Найдите эти числа.
Математика
Два числа в сумме составляют 110.Одно из этих чисел на 20 больше другого. Найдите эти числа.
Ответ(ы):
Гость:
Пусть первое число будет х, тогда второе число х+20, составим уравнение: х+х+20=110 2х+20=110 2х=110-20 2х=90 х=90:2 х=45 - первое число 45+20=65 - второе число 45+65=110
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