Два голубя весят как три скворца и один воробей, голубь и воробей весят так же как ??ва скворца. Сколько воробьёв уравновесят одного голубя?представьте решение пожалуйста

Математика

Два голубя весят как три скворца и один воробей, голубь и воробей весят так же как ??ва скворца. Сколько воробьёв уравновесят одного голубя?представьте решение пожалуйста

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