Два голубя весят как три скворца и один воробей, голубь и воробей весят так же как ??ва скворца. Сколько воробьёв уравновесят одного голубя?представьте решение пожалуйста
Математика
Два голубя весят как три скворца и один воробей, голубь и воробей весят так же как ??ва скворца. Сколько воробьёв уравновесят одного голубя?представьте решение пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1г=2с-1в 2(2с-1в)=3с+1в 4с-2в=3с+1в 1с=3в 2г=10в 1г=5в
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Розв'яжи задачу. У кіоск привезли 7 ящиків яблук .по 8 кг у кожном .і 5 ящиків груш .по 6 кг у кожному.Скільки кілограмів груш і яблк привезли в кі...
Английский язык
Complete the questions with the question tags. 1. You have already been to this place, __? 2. Tom and Ken quarrel very often, __? 3. Your new...