Розв'яжи задачу. У кіоск привезли 7 ящиків яблук .по 8 кг у кожном .і 5 ящиків груш .по 6 кг у кожному.Скільки кілограмів груш і яблк привезли в кіоск?

Математика

Розв'яжи задачу. У кіоск привезли 7 ящиків яблук .по 8 кг у кожном .і 5 ящиків груш .по 6 кг у кожному.Скільки кілограмів груш і яблк привезли в кіоск?

Автор: Гость