Розв'яжи задачу. У кіоск привезли 7 ящиків яблук .по 8 кг у кожном .і 5 ящиків груш .по 6 кг у кожному.Скільки кілограмів груш і яблк привезли в кіоск?
Математика
Розв'яжи задачу. У кіоск привезли 7 ящиків яблук .по 8 кг у кожном .і 5 ящиків груш .по 6 кг у кожному.Скільки кілограмів груш і яблк привезли в кіоск?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пишу на русском ) 1) 7*8=56 2) 5*6=30 3) 56+30= 86 кг
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