Помогите пожалуйста!!! Решить задачу в Паскале. Это срочно. Заранее спасибо!

Гость: Гость:

Program n1; var a, x: integer;begina:=random(9999);writeln(a);if a>999 then x:=a div 1000;if (a<999) and (a>99) then x:=a div 100;if (a<99) and (a>9) then x:=a div 10;if a<10 then x:=a;writeln(x);end.