Найти вектор а=5m+3n. длина вектора m=1, длина вектора n= корень их 2

Математика
Найти вектор а=5m+3n. длина вектора m=1, длина вектора n= корень их 2
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=5*1+3*1,4 а= 5+4,2 а= 9,2
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