Казахские пословицы и их перевод

Қазақ тiлi
Казахские пословицы и их перевод
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кітап - алтын қазына.     Книга предстовляет собой клад из золота Кітап алтын сандық:          Золотые цифры книги: іші толған қазына, құт,       слишком полна богатства и процветания, оқы, оқы, ойыңа тұт           учись,и ещё раз учись Кітап - білім бұлағы,           Книга является источником знаний,                                              Свет  образования и искусства.Білім - өнер шырағы.
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