Казахские пословицы и их перевод

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Кітап - алтын қазына. Книга предстовляет собой клад из золота Кітап алтын сандық: Золотые цифры книги: іші толған қазына, құт, слишком полна богатства и процветания, оқы, оқы, ойыңа тұт учись,и ещё раз учись Кітап - білім бұлағы, Книга является источником знаний, Свет образования и искусства.Білім - өнер шырағы.