Казахские пословицы и их перевод
Қазақ тiлi
Казахские пословицы и их перевод
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кітап - алтын қазына. Книга предстовляет собой клад из золота Кітап алтын сандық: Золотые цифры книги: іші толған қазына, құт, слишком полна богатства и процветания, оқы, оқы, ойыңа тұт учись,и ещё раз учись Кітап - білім бұлағы, Книга является источником знаний, Свет образования и искусства.Білім - өнер шырағы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажите вариант, в котором имеется качественное прилагательное. плюшевый медвежонок глубокое озеро ландышевый запах народно - патриотические песни
Русский язык
Английский язык
Complete the sentences by changing the form of the word in capitals when this is necessary. You may sometimes need a compound. 16 I’ve alway...
Русский язык
Математика