!!!ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! !!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Ответьте на вопрос: Есть ли будущее у Митрофанушки из комедии "Недоросль"?
Литература
!!!ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! !!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Ответьте на вопрос: Есть ли будущее у Митрофанушки из комедии "Недоросль"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да у него есть будущее. Я смотрел эту комедию
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Укажіть словосполучення, в якому залежне слово стоїть у родому відмінку: а) доглядав тварин; б) посмішка матері; в) знайшов товариша;
Математика
Русский язык
Қазақ тiлi