!!!ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! !!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Ответьте на вопрос: Есть ли будущее у Митрофанушки из комедии "Недоросль"?

Литература
!!!ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! !!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Ответьте на вопрос: Есть ли будущее у Митрофанушки из комедии "Недоросль"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да у него есть будущее. Я смотрел эту комедию
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