Срочно!!! Составь слово из всех следующих букв: f, i, e, d, r, h.
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Срочно!!! Составь слово из всех следующих букв: f, i, e, d, r, h.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могу подобрать только с 5 буквами: fired, hired, hider, fried.
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