Два или несколько подлежаших при одном сказуемомых называються?
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Два или несколько подлежаших при одном сказуемомых называються?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однородными подлежащими
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