Что позволяет головоногим быстро перемещяться в воде от врагов?

Биология
Что позволяет головоногим быстро перемещяться в воде от врагов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да вроже голова врагов бейте за врага клетки пытеается защищшать
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