В чаще леса громко кричали галчата из логова им подвывали волчата на ветках качал??сь маленькие бельчата под кустами спрятались крохотные зайчата было темно и сыро

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В чаще леса громко кричали галчата из логова им подвывали волчата на ветках качал??сь маленькие бельчата под кустами спрятались крохотные зайчата было темно и сыро

Автор: Гость