В чаще леса громко кричали галчата из логова им подвывали волчата на ветках качал??сь маленькие бельчата под кустами спрятались крохотные зайчата было темно и сыро
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В чаще леса громко кричали галчата из логова им подвывали волчата на ветках качал??сь маленькие бельчата под кустами спрятались крохотные зайчата было темно и сыро
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В чаще леса громко кричали галчата. Из логова им подвывали волчата. На ветках качались маленькие бельчата. Под кустами спрятались крохотные зайчата. Было темно и сыро.
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