Паром по течению реки за 4 часа проплыл 20.4 км.Какое растояние он проплывет за 7 часов
Математика
Паром по течению реки за 4 часа проплыл 20.4 км.Какое растояние он проплывет за 7 часов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20.4/4*7=5.1*7=35.7 за 7 часов
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Математика