Два крана,включенные одновременно,заполняют бак за 12 минут. Если бы первый кран работал один,то на заполнение бака ему понадобилось бы 18 минут. Сколько минут на это потребуется второму крану ?

Математика

Два крана,включенные одновременно,заполняют бак за 12 минут. Если бы первый кран работал один,то на заполнение бака ему понадобилось бы 18 минут. Сколько минут на это потребуется второму крану ?

Автор: Гость