Два крана,включенные одновременно,заполняют бак за 12 минут. Если бы первый кран работал один,то на заполнение бака ему понадобилось бы 18 минут. Сколько минут на это потребуется второму крану ?
Математика
Два крана,включенные одновременно,заполняют бак за 12 минут. Если бы первый кран работал один,то на заполнение бака ему понадобилось бы 18 минут. Сколько минут на это потребуется второму крану ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х- время работы второго крана (18+х)/2=12 18+х=12*2 18+х=24 х=24-18 х=6 6мин - потребовалось второму
Гость:
1/12 - 1/18 = 1/36 - производительность второго крана 1 : 1/36 = 36 (мин) потребуется второму крану
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