Два мальчика пришли в магазин. у каждого из них было целое число рублей. одному не ??ватало 29 рублей для покупки карандаша, а другому 1 рубля. когда они сложились, денег все равно не хватило. сколько стоил карандаш???
Математика
Два мальчика пришли в магазин. у каждого из них было целое число рублей. одному не ??ватало 29 рублей для покупки карандаша, а другому 1 рубля. когда они сложились, денег все равно не хватило. сколько стоил карандаш???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Карандаш стоил 29рублей Так как : У одного мальчика не хватало 1рубля (значит у него было 28 рублей) А у другого не хватало 29 рублей(то есть у него не было денег вообще) И когда они сложили сумму :28+0 То у них всеравно не вышло29 рублей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Русский язык
Математика
1 -в треугольнике АВС угол С=90 °,АС=13°,АВ=20°.Найдите sin В 2-Радиус окружности,вписанной в равносторонний треугольник равен 14.Найдите высоту ...