Два мальчика пришли в магазин. у каждого из них было целое число рублей. одному не ??ватало 29 рублей для покупки карандаша, а другому 1 рубля. когда они сложились, денег все равно не хватило. сколько стоил карандаш???

Гость: Гость:

Карандаш стоил 29рублей Так как : У одного мальчика не хватало 1рубля (значит у него было 28 рублей) А у другого не хватало 29 рублей(то есть у него не было денег вообще) И когда они сложили сумму :28+0 То у них всеравно не вышло29 рублей