Предложения по капитанской дочке составным глагольным сказуемом 5 предложений

Гость: Гость:

1. Мужичок тут же стал его примеривать. 2. Ямщик стал всматриваться. 3. Как мне было оставлять тебя одного в трактире! 4. Я не мог не признаться себе... 5. Я непремернно хотел с ним помириться.. вроде бы так...