Предложения по капитанской дочке составным глагольным сказуемом 5 предложений

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Предложения по капитанской дочке составным глагольным сказуемом 5 предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Мужичок тут же стал его примеривать. 2. Ямщик стал всматриваться. 3. Как мне было оставлять тебя одного в трактире!  4. Я не мог не признаться себе... 5. Я непремернно хотел с ним помириться.. вроде бы так...
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