Какой минимальный диаметр каната может применяться для обмотки промывочного шла??га? В ИНТЕРНЕТЕ НЕТ!

Физика
Какой минимальный диаметр каната может применяться для обмотки промывочного шла??га? В ИНТЕРНЕТЕ НЕТ!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Промывочный шланг должен быть обмотан стальным мягким канатом диаметром не менее 8 мм с петлями через каждые 1 - 1 5 м по всей длине шланга.
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