Напишите 3 предложения про витамины на казахском
Қазақ тiлi
Напишите 3 предложения про витамины на казахском
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Адам салауатты және бекіністі болуы үшін дәрумендер қажет. Әлемде көкөніс және жеміс дәрумендердің көп. Біз жүре алмаймыз да, өйткені олар бізге өте қажет.
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