Complete the greetings with the correct vowels S... ... y...! C... ... ...
Английский язык
Complete the greetings with the correct vowels S... ... y...! C... ... ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
See you. good morning. bye. cool. good night.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какой минимальный диаметр каната может применяться для обмотки промывочного шла??га? В ИНТЕРНЕТЕ НЕТ!
Українська мова
20 баллов!!!!! переведите грамотно текст. без переводчика, потому что некоторые сло??а переводятся неправильно. (перевести на украинский) Около...
Алгебра