Complete the greetings with the correct vowels S... ... y...! C... ... ...

Английский язык
Complete the greetings with the correct vowels S... ... y...! C... ... ...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
See you. good morning. bye. cool. good night.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какой минимальный диаметр каната может применяться для обмотки промывочного шла??га? В ИНТЕРНЕТЕ НЕТ!
Ответить
Қазақ тiлi
Напишите 3 предложения про витамины на казахском
Ответить
Українська мова
20 баллов!!!!! переведите грамотно текст. без переводчика, потому что некоторые сло??а переводятся неправильно. (перевести на украинский) Около...
Ответить
Алгебра
(1/5)² сколько получиться?
Ответить
Английский язык
Написать существительные слова (10 слов) с окончанием -tion, пожалуйста
Ответить