1 -в треугольнике АВС угол С=90 °,АС=13°,АВ=20°.Найдите sin В 2-Радиус окружности,вписанной в равносторонний треугольник равен 14.Найдите высоту этого треугольника! пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Математика
1 -в треугольнике АВС угол С=90 °,АС=13°,АВ=20°.Найдите sin В 2-Радиус окружности,вписанной в равносторонний треугольник равен 14.Найдите высоту этого треугольника! пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 sinB=AC/AB=13/20=0,65 2 Центр вписанной окружности -точка пересечения высот,которая делит их в отношении 2:1 от вершины.Значит 1часть равна 14. Высота равна 3*14=42
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