1 -в треугольнике АВС угол С=90 °,АС=13°,АВ=20°.Найдите sin В 2-Радиус окружности,вписанной в равносторонний треугольник равен 14.Найдите высоту этого треугольника! пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Математика

1 -в треугольнике АВС угол С=90 °,АС=13°,АВ=20°.Найдите sin В 2-Радиус окружности,вписанной в равносторонний треугольник равен 14.Найдите высоту этого треугольника! пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость