Описать качественный и количественный состав веществ: фосфорной кислоты и гидроксида натрия
Химия
Описать качественный и количественный состав веществ: фосфорной кислоты и гидроксида натрия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H3PO4 - фосфорная кислота. Качественный состав: состоит из водорода, фосфора и кислорода. Количественный состав: состоит из 3 атомов водорода, 1 атома фосфора и 4 атомов кислорода. NaOH - гидроксид натрия. Качественный состав: из водорода, кислорода и натрия. Количественный состав: состоит из 1 атома натрия, 1 атома кислорода, 1 атома водорода.
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