Два мастера, работая вместе, могут выполнить заказ за 6 часов.Если первый мастер будет работать 9часов, а потом его сменит второй, то он закончит работу через 4 часа.За сколько времени может выполнить заказ каждый из местеров, ...
Алгебра
Два мастера, работая вместе, могут выполнить заказ за 6 часов.Если первый мастер будет работать 9часов, а потом его сменит второй, то он закончит работу через 4 часа.За сколько времени может выполнить заказ каждый из местеров, работая отдельно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - скорость работы первого у - скорость работы второго 1 - вся работа тогда время = работа/скорость 1/(x+y)=6 9x+4y=1 x+y=1/6 9x+4y=1 x=1/6-y 3/2-9y+4y=1 x=1/6-y 5y=1/2 x=1/15 - скорость работы первого y=1/10 - скорость работы второго 1/x=15 - время работы первого 1/y=10 - время работы второго.
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