Два мастера, работая вместе, могут выполнить заказ за 6 часов.Если первый мастер будет работать 9часов, а потом его сменит второй, то он закончит работу через 4 часа.За сколько времени может выполнить заказ каждый из местеров, ...

Алгебра

Два мастера, работая вместе, могут выполнить заказ за 6 часов.Если первый мастер будет работать 9часов, а потом его сменит второй, то он закончит работу через 4 часа.За сколько времени может выполнить заказ каждый из местеров, работая отдельно.

Автор: Гость