сочинение предложения текста:"Он заранее знает,какое слово сейчас будет произнесено;но от этого сказка не становится хуже,наоборот"

Гость: Гость:

Наоборот. Какой смысл он вкладывает в понятия: женихи, свататься, — он не мог бы толково объяснить; но ему все понятно — по-своему. Например: «конь стал как вкопанный», а потом поскакал, — ну, значит, его откопали.