сочинение предложения текста:"Он заранее знает,какое слово сейчас будет произнесено;но от этого сказка не становится хуже,наоборот"
Русский язык
сочинение предложения текста:"Он заранее знает,какое слово сейчас будет произнесено;но от этого сказка не становится хуже,наоборот"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наоборот. Какой смысл он вкладывает в понятия: женихи, свататься, — он не мог бы толково объяснить; но ему все понятно — по-своему. Например: «конь стал как вкопанный», а потом поскакал, — ну, значит, его откопали.
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