Два самолета вылетели с аэродрома в одно и тоже в противоположных напвления в чер??з 10 минут после выезда расстояние между ними было 270 км. Самолет летел со скоростью 15 километров в минуту С какой скоростью летел второй самолет
Математика
Два самолета вылетели с аэродрома в одно и тоже в противоположных напвления в чер??з 10 минут после выезда расстояние между ними было 270 км. Самолет летел со скоростью 15 километров в минуту С какой скоростью летел второй самолет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
270- всего 10*15=150 - первый самолет за 10 минут. 270-150=120 - второй самолет за 10 минут.
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