Два самолета вылетели с аэродрома в одно и тоже в противоположных напвления в чер??з 10 минут после выезда расстояние между ними было 270 км. Самолет летел со скоростью 15 километров в минуту С какой скоростью летел второй самолет

Математика

Два самолета вылетели с аэродрома в одно и тоже в противоположных напвления в чер??з 10 минут после выезда расстояние между ними было 270 км. Самолет летел со скоростью 15 километров в минуту С какой скоростью летел второй самолет

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