Решите уравнение |у+2|=8
Математика
Решите уравнение |у+2|=8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y+2=8 y+2=-8 y=8-2 y=-8-2 y=6 y=-10
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