Пуговицы теперь уже отсутствовали не только у Ковылкина,но и у Вовки.След от линейки был на лбу не только у Джавада ,но и у Вадьки Батурина.Марусина коса не только развязалась,но и расплелась.......Выпиши из каждого предложени...

Русский язык
Пуговицы теперь уже отсутствовали не только у Ковылкина,но и у Вовки.След от линейки был на лбу не только у Джавада ,но и у Вадьки Батурина.Марусина коса не только развязалась,но и расплелась.......Выпиши из каждого предложения однородные члены,соединённые союзом НЕ ТОЛЬКО,НО И.указывай ,какими членами предложения они являются ,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не только у Ковылкина, но и у Вовки(дополнение) не только у Джавада, но и у Вадьки Батурина( дополнение) не только развязалась, но и расплелась(сказуемое)
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