Пуговицы теперь уже отсутствовали не только у Ковылкина,но и у Вовки.След от линейки был на лбу не только у Джавада ,но и у Вадьки Батурина.Марусина коса не только развязалась,но и расплелась.......Выпиши из каждого предложени...

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Пуговицы теперь уже отсутствовали не только у Ковылкина,но и у Вовки.След от линейки был на лбу не только у Джавада ,но и у Вадьки Батурина.Марусина коса не только развязалась,но и расплелась.......Выпиши из каждого предложения однородные члены,соединённые союзом НЕ ТОЛЬКО,НО И.указывай ,какими членами предложения они являются ,

Автор: Гость