Пуговицы теперь уже отсутствовали не только у Ковылкина,но и у Вовки.След от линейки был на лбу не только у Джавада ,но и у Вадьки Батурина.Марусина коса не только развязалась,но и расплелась.......Выпиши из каждого предложени...
Русский язык
Пуговицы теперь уже отсутствовали не только у Ковылкина,но и у Вовки.След от линейки был на лбу не только у Джавада ,но и у Вадьки Батурина.Марусина коса не только развязалась,но и расплелась.......Выпиши из каждого предложения однородные члены,соединённые союзом НЕ ТОЛЬКО,НО И.указывай ,какими членами предложения они являются ,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не только у Ковылкина, но и у Вовки(дополнение) не только у Джавада, но и у Вадьки Батурина( дополнение) не только развязалась, но и расплелась(сказуемое)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Русский язык
На берегу пруда жил маленький паучок. Больше всего на свете паучок боялся мух. Мух?? смеялись над ним. А большие пауки называли его лентяем. И мале...