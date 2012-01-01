Помогите пожалуйста, написать сочинение рассуждение. На тему "Что такое счастье? " По Рассказам Бунин "Кавказ", Куприн "Куст Сирени" Очень нужно. Спасибо заранее

Литература
Помогите пожалуйста, написать сочинение рассуждение. На тему "Что такое счастье? " По Рассказам Бунин "Кавказ", Куприн "Куст Сирени" Очень нужно. Спасибо заранее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Счастье.Что это слово значит ? Об этой фразе можно рассуждать бесконечно. Для кого-то счастье это семья,для кого-то родина, а для кого-то счастье это деньги. Что же на самом деле можно назвать счастьем ? Счастье для человека - это то,что ищет душа его.Так объямняется эта фраза. Из всего мною выше написанного можно сделать вывод,что для каждого человека своё счастье! А когда оно уже есть,как нужна удача и вера,что всё получится!!!
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