Помогите пожалуйста, написать сочинение рассуждение. На тему "Что такое счастье? " По Рассказам Бунин "Кавказ", Куприн "Куст Сирени" Очень нужно. Спасибо заранее

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Счастье.Что это слово значит ? Об этой фразе можно рассуждать бесконечно. Для кого-то счастье это семья,для кого-то родина, а для кого-то счастье это деньги. Что же на самом деле можно назвать счастьем ? Счастье для человека - это то,что ищет душа его.Так объямняется эта фраза. Из всего мною выше написанного можно сделать вывод,что для каждого человека своё счастье! А когда оно уже есть,как нужна удача и вера,что всё получится!!!