В марте щука хвостом лед разбивает. подчеркните в ней рфограммы

Русский язык
В марте щука хвостом лед разбивает. подчеркните в ней рфограммы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Щука лед разбивает Вот как то так 
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