3. Составь правильное утверждение: а) Если в Европе осень, то в Австралии _____________________ б) Если в Европе зима, то в Азии __________________________

Окружающий мир

3. Составь правильное утверждение: а) Если в Европе осень, то в Австралии _____________________ б) Если в Европе зима, то в Азии __________________________

Автор: Гость