3. Составь правильное утверждение: а) Если в Европе осень, то в Австралии _____________________ б) Если в Европе зима, то в Азии __________________________

Окружающий мир
3. Составь правильное утверждение: а) Если в Европе осень, то в Австралии _____________________ б) Если в Европе зима, то в Азии __________________________
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Австралии Весна В Азии Зима
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