Доклад про Ландыш для 2 класса

Гость: Гость:

О многих цветах созданы легенды, многие цветы знамениты и прославлены. А среди знаменитых, легендарных и прославленных на одном из первых мест – ландыш . Древние германцы считали ландыш цветком богини восходящего солнца. Во Франции в честь этого цветка в мае устраивались весенние праздники. У североамериканских индейцев ландыш считался священным цветком. Народы нашей страны также относятся к ним очень трепетно: про них сложены песни, их дарят любимым. О, ландыш, отчего так радуешь ты взоры? Другие есть цветы, роскошней и пышней, И ярче краски в них, и веселей узоры, Но прелести в них нет таинственной твоей!