Доклад про Ландыш для 2 класса
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Доклад про Ландыш для 2 класса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О многих цветах созданы легенды, многие цветы знамениты и прославлены. А среди знаменитых, легендарных и прославленных на одном из первых мест – ландыш . Древние германцы считали ландыш цветком богини восходящего солнца. Во Франции в честь этого цветка в мае устраивались весенние праздники. У североамериканских индейцев ландыш считался священным цветком. Народы нашей страны также относятся к ним очень трепетно: про них сложены песни, их дарят любимым. О, ландыш, отчего так радуешь ты взоры? Другие есть цветы, роскошней и пышней, И ярче краски в них, и веселей узоры, Но прелести в них нет таинственной твоей!
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