Какой из двух способов тушения лесных пожаров изображенных на рисунке на ваш взгляд, наиболее эффективен?

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Какой из двух способов тушения лесных пожаров изображенных на рисунке на ваш взгляд, наиболее эффективен?

Автор: Гость