Какой из двух способов тушения лесных пожаров изображенных на рисунке на ваш взгляд, наиболее эффективен?

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Какой из двух способов тушения лесных пожаров изображенных на рисунке на ваш взгляд, наиболее эффективен?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наиболее походящий это тушение землёй
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