Поставь прилагательное в том же роде и числе что и имя существительное запиши пол??чившимся словосочетания зимний дорога чуткое камыш дальний страна белая облако!

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Поставь прилагательное в том же роде и числе что и имя существительное запиши пол??чившимся словосочетания зимний дорога чуткое камыш дальний страна белая облако!

Автор: Гость